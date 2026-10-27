Erzurum'da polis 19-25 Ekim'deki denetimlerde aranan 80 şüpheliyi yakaladı

Erzurum'da polis 19-25 Ekim'deki denetimlerde aranan 80 şüpheliyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da polis 19-25 Ekim'deki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı. Kent genelinde 14 bin 89 kişiye GBT kontrolü yapılırken okul çevresindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç da denetlendi.
Erzurum'da polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 19-25 Ekim'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda, 14 bin 89 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki 196 park ve bahçe ile 2 bin 936 araç kontrol edildi.
Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
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