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Erzurum'da Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi - Son Dakika
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Erzurum'da Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan panel ve seminerde, psikoloji alanında son dönemde ortaya çıkan ileri uygulamalar ve güncel bakışlar ele alınacak. Program, bilgi alışverişini artırmayı, işbirliğini desteklemeyi ve psikoloji alanındaki ilerlemelere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Erzurum\'da Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi
12.12.2023 - 14:35,
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Erzurum'da, "Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi İleri Uygulamalar ve Güncel Perspektifler" konulu panel ve seminer düzenlenecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 16-17 Aralık'ta "İleri uygulamalar ve güncel bakışlar" konusuyla düzenlenecek etkinlikte, psikoloji alanında son dönemde ortaya çıkan ileri uygulamalar ve güncel bakışlar ele alınacak.

Katılımcıların bu alandaki son gelişmeleri takip etmesine olanak sağlayacak programla, bilgi alışverişinin artırılması, işbirliğinin desteklenmesi ve psikoloji alanındaki ilerlemelere öncülük edilmesi amaçlanıyor.

Seminerde, "Çocuk ve Ergenlerde Kaygı ile İlişkili Uyaranlara Yönelik Dikkat Yanlılığında Dikkat Kontrol Becerilerinin Rolü", "Psikolojik Yaklaşımda Etik", "Ruh Sağlığında Bütüncül Yaklaşım", "Psikoloji Araştırmalarında Yenilikçi Yöntemler: Nöromodülasyon", panelde ise "Psikoloji ve Toplumsal Sorumluluk: Değişimi Yönlendirmek" konuları ele alınacak.

Kaynak: AA
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Erzurum, Aralık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Psikoloji Araştırmaları ve Çalışmaları Zirvesi - Son Dakika
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