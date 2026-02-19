Erzurum'da Ramazan Denetimleri Sıkı - Son Dakika
Erzurum'da Ramazan Denetimleri Sıkı

Erzurum\'da Ramazan Denetimleri Sıkı
19.02.2026 10:02
Erzurum'da gıda güvenliği için Ramazan'da gıda denetimleri artırılacak. 2200 denetim yapıldı.

Erzurum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliği için ramazanda da sıkı çalışma yürütecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, işletmelerdeki gıda ürünlerinin muhafaza edildiği ortam, son kullanma tarihleri, üretim belgeleri, etiket gibi birçok konuda inceleme yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, 2025 yılında önemli derecede gıda denetimi yaptıklarını ve buna bu yıl da devam edeceklerini söyledi.

Kenger, "Kentimizde toplam 6 bin 185 gıda satan üreten iş yerimiz vardı. 2025 yılı içinde bu gıda satan ve üreten iş yerlerinin tamamında, 18 bin 650 denetim gerçekleştirdik. Sıkıntısız ve denetim anlamında verimli bir yıl geçirmiş olduk. Bu yıl içinde hedefimizin aynı oranda denetim yapmak. 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 200 kadar gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz aynı oranda ve aynı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Denetimlerde öncelikle uygun saklama koşullarının kontrol edildiğini belirten Kenger, ürünlerden numuneler aldıklarını ve bunların Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildiğini anlattı.

Kenger, "En iyi denetçimiz tüketicidir. Kesinlikle gördükleri en ufak bir aksaklığı muhakkak Alo 174 Gıda İhbar Hattı'mıza ulaştırsınlar." dedi.

Ramazanda da denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Kenger, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı özelinde gıda denetimlerimizde aynı oranda artıyor. Çünkü tüketim alışkanlıkları ramazan ayına özel bir durumda değişiyor. Bu aya göre şekil alıyor. Burada özellikle unlu mamul, et, süt, tatlı gibi ürünlerin tüketimlerinde artış olduğu tüm ülkemiz hattında gözlemleniyor. Hal böyle olunca biz de buralarda, bu ürünlerin üretildiği alanlarda, bu ürünlerin satıldığı alanlarda denetimlerimizi artırdık. Bu konuda halkımız ramazan ayında inşallah güvenli bir şekilde gıda tüketecek. Gönül rahatlığıyla ramazan ayını yaşayacak. Allah'ın izniyle gıda işi, bakanlığımıza emanet. Halkımız bu konuda müsterih olsun."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

