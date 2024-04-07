Erzurum\'da Ramazan Denetimlerinde 1639 İşletmeye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Erzurum'da ramazanda gıda işletmelerine yönelik yapılan risk esaslı denetimlerde 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 1 Ocak - 31 Mart'ta kent genelinde üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince 1037, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 920 olmak üzere toplam 3 bin 957 iş yeri denetlendi.
Görevlilerce ramazanda yapılan denetimlerde ise 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca ekiplerce Bakanlığın İl Gıda Numune Alma Planı kapsamındaki şüphe ve şikayetler üzerine alınan 102 numuneden 6'sının sonucu olumsuz çıktı.
Savcılık ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce 3 gıda kaynaklı hastalık ihbarlarında işletmelere idari yaptırım uygulandı ve bir işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
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