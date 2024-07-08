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Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, bodrum katları su bastı, işyerleri sular altında kaldı

-Erzurum'da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi

ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felce uğrattı.

Meteorolojinin sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yaklaşık iki saat devam eden sağanak yağış ile birlikte kent merkezinde bazı yollarda çökmeler yaşanırken giriş katta bulunan işyerlerini su bastı. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Araç içerinde mahsur kalan bir kadın sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

AFAD, itfaiye, polis, belediye ekipleri ve jandarma ihbar gelen yerlere kısa zamanda ulaşmaya çalışıyor.