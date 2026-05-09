Erzurum'da şehit eşi ve anneye Anneler Günü ziyareti

09.05.2026 15:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, Anneler Günü'nde şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe ve şehit annesi Fatma Polat'ı ziyaret ederek çiçek verdi, sabır ve vefa vurgusu yaptı.

ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Aktepe'nin 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti. İl Müdürü Hasan Aykut, 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin 1 çocuk annesi eşi öğretmen Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Işıl Aktepe'ye çiçek verip, 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve vefa görevidir. Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Bu vesileyle tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Aykut ve beraberindekiler, Hakkari Yüksekova'da 22 Haziran 1992 yılında şehit olan Piyade Er Sezai Polat'ın annesi Fatma Polat'ı da evinde ziyaret etti. Polat'a çiçek verip 'Anneler Günü'nü tebrik eden Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal destek ve dayanışma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:52:30. #7.13#
