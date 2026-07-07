Erzurum'da Sel Felaketi - Son Dakika
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Erzurum'da Sel Felaketi

Erzurum\'da Sel Felaketi
07.07.2026 17:41
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Oltu'da sağanak sonucu taşan Dümbüllü Deresi, Çatak Mahallesi'nde evleri su bastı.

ERZURUM'un Oltu ilçesi Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Dümbüllü Deresi taştı. Sel suları mahalle içine ulaşırken, bazı ev ve ahırları su bastı.

İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle sel suları mahalle içine kadar ulaştı. Bazı evlerin önleri, bahçeleri ile ahırlar su altında kaldı. Mahalleli kendi imkanlarıyla suyun etkisini azaltmaya çalıştı.

Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, mahallede sık sık sel yaşandığını belirterek, "2024 yılında 3 kez sel felaketi yaşadık. Bugün de yağışlar sebebiyle yine sel felaketi yaşanıyor. Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı. Dere ıslahının yapılması konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En küçük bir yağışta ev ve ahırları su basıyor" diye konuştu.

Selin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Çatak, Oltu, Son Dakika

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