Erzurum'da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar zarar gördü - Son Dakika
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Erzurum'da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar zarar gördü

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü. Pelitli Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Değirmen Deresi taştı. Selin etkisiyle evler, depolar, ahırlar ve samanlıklar yıkıldı, otomobiller ve tarım araçları da zarar gördü. AFAD ekipleri, zarar gören vatandaşlar için mahallede çadır kurdu. Mahalle sakinleri, selin ani ve hızlı geldiğini belirterek saniyelerle kurtulduklarını ifade etti.

16.07.2024 16:13
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Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü.

İlçe kırsalındaki Pelitli Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Değirmen Deresi taştı.

Ev, depo, ahır ve samanlıkların yıkıldığı mahallede, otomobiller ve tarım araçları da zarar gördü.

Sel nedeniyle mahalle içinde taş ve çamur yığınları oluştu.

AFAD koordinesinde mahallede çalışmalara başlayan ekipler, evleri zarar gören vatandaşlar için mahallede çadır kurdu.

"İlk defa böyle bir şey oldu"

Pelitli Mahallesi Muhtarı Mustafa Kotan, AA muhabirine, selde vatandaşların canını zor kurtardığını söyledi.

Selin ani ve çok hızlı geldiğini ifade eden Kotan, şöyle konuştu:

"Dere yatağında normal yağmur suları devam ediyordu. Bu yıl geçen yıllara göre suyun debisi daha fazlaydı. Önceki yıllarda bu kadar su gelmiyordu. Bu sene normalin dışında yağmur yağdı. Ondan dolayı bu sele maruz kaldık. Benim gördüğüm kadarıyla ilk defa böyle bir şey oldu. Herhangi bir yaralımız yok, 6-7 hayvan kaybımız var. Onun dışında traktör, otomobil, biçerler suyun altında kaldı. Köyümüzde 45-50'ye yakın ahır, samanlık ve konut suların altında kaldı, yıkıldı."

"Saniyelerle kurtulduk"

Mahalle sakinlerinden Metin Özdurak ise evlerinde otururken ses duyduklarını anlattı.

Dışarı çıktığında suların geldiğini gördüğünü belirten Özdurak, şunları kaydetti:

"Su evin tam önünden geçince biz oradan geçemeyeceğimizi anladık, duvarların üzerinden yola çıktık. Bu saniyelik bir şeydi, anlatamıyorsun böyle bir taşın geleceğini. Dün de yağmur ve su vardı, buraları arkadaşlara 'bizim küçük çay büyüdü' diye paylaşmıştım fakat bugün daha büyüdü. Biz kapının önünden çıkamayacağımızı anlayınca arka bahçenin duvarlarından tırmanarak yukarı çıktık. Su gelmeden yola çıktık. Saniyelerle kurtulduk. Bahçe duvarındayken sarsıntı vardı, sanki deprem oluyordu. Taşlar yukarıdan vura vura gelince sarsıntı oldu. Aşağı tarafların hepsi evdi, sel hepsini aldı."

Kaynak: AA

Pasinler, Pelitli, Erzurum, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da sel felaketi: Evler yıkıldı, araçlar zarar gördü - Son Dakika

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