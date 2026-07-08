Erzurum'da Sel Felaketi: Oltu'da Evler Sular Altında

(ERZURUM) - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı. Sel sularının mahalle içine ulaşmasıyla çok sayıda ev ve ahırı su bastı. Mahalle Muhtarı Engin Taşkın, "Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası Dümbüllü Deresi taştı. Sel suları mahalle içine ulaşırken, çok sayıda ev ve ahırı su bastı.

Oltu ilçesinde akşam saatlerine doğru başlayan sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması sonucu sel suları mahalle içine kadar ulaştı. Bazı evlerin önleri, bahçeleri ve ahırlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla suyun etkisini azaltmaya çalıştı.

Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, mahallede sık sık sel yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılında 3 kez sel felaketi yaşadık. Bugün de yağışlar sebebiyle yine sel felaketi yaşanıyor. Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı. Dere ıslahının yapılması konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En küçük bir yağışta ev ve ahırları su basıyor."

Selin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.