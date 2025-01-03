Erzurum'da Sibirya Soğukları Felç Etti

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Erzurum'da Sibirya soğukları: Şadırvanlar buz tuttu

ERZURUM - Erzurum'da Sibirya soğukları yaşanıyor. Hava sıcaklığının eksi 25 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu, ağaçlardaki kırağı ilginç görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da hayat adeta buz kesti. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sis te ulaşımda aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü Erzurum'da sabah saatlerinde çok sayıda maddi ve yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Erzurum ve çevresinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade ettiler.