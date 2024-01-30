Erzurum\'da Soğuk ve Sisli Hava

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Erzurum buz kesti

ERZURUM - Erzurum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk, sisli ve kırağılı günlere bıraktı.

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk ve dondurucu günler yaşanmaya başladı. Şehir merkezinde sabah saatlerinde termometreler -17'yi gösterirken, -20,6 derece ile Tekman ilçesi en soğuk yerleşim yeri olarak kaydedildi. Erzurum'da bu günden itibaren hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yetkililer çığ uyarısında bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.