Erzurum'da Soğuklar Barajı Buzla Kapatıyor

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere kadar düşerken, yaklaşık 100 bin dönem araziyi sulayan Demirdöven Barajı dondu.

Şubat ayında bir hafta bahardan kalma günleri yaşayan Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından soğuklar başladı. Termometrelerin eksi 20 derecelere düştüğü kentte göl ve göletler dondu. Soğuk hava yüzünden Pasinler ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Demirdöven Barajı da buz tuttu. Timar, Demirdöven ile Taşlıgüney mahallelerinin ortasında yer alan ve yaklaşık 100 bin dönüm araziyi sulayan baraj gölünü gezen Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri kara bata çıka göl yüzeyine indi. Üyeler, Demirdöven Barajı'nın buz tutan yüzeyinde gezerek bol bol fotoğraf çekildi.

ÇATILARDA SARKITLAR OLUŞTU

Bu arada son yılların en fazla yağışını alan Erzurum'da soğuklar nedeniyle kent merkezindeki binaların çatılarında 2 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sürücüler araçlarını korumak için üzerlerine battaniye örttü.