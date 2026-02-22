Erzurum'da Taşımalı Eğitime Ara

Erzurum'un merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.