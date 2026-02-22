Erzurum'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
Erzurum'da Taşımalı Eğitime Ara

22.02.2026 23:33
Kar ve soğuk hava nedeniyle Erzurum'un üç ilçesinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Erzurum'un merkez üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Erzurum'da Taşımalı Eğitime Ara
