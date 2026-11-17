Erzurum Valiliğince, kentte uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçlar tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kamuya açık alanlarda ve özel mülkiyete konu taşınmazlarda uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan hurda ve atıl araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Artan nüfus ve araç sayısına bağlı olarak büyüyen otopark ihtiyacının karşılanması, trafik güvenliğinin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla hurda, atıl, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçlara yönelik yeni tedbirlerin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "Erzurum Valiliğince Genel Emir doğrultusunda, il genelinde cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçlar tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılacak." denildi.

Açıklamada, araçların bulundukları yerden kaldırılacağına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu araçların trafik akışını ve otopark kullanımını olumsuz etkilemesinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu, bakımsız ve kontrolsüz şekilde bırakılmaları halinde yangın ve patlama riski oluşturabildiği değerlendiriliyor. Ayrıca bu araçların kamu düzeni ve genel güvenlik açısından oluşturabileceği risklerin ortadan kaldırılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklanması veya kullanılması gibi suçlara elverişli ortamların önlenmesi de hedefleniyor. Bu kapsamda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kolluk kuvvetleri, belediye zabıta birimleri ve diğer ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Kontroller sırasında tespit edilen araçlar hakkında yasal süreçler işletilecek, araçlar bulundukları alanlardan kaldırılarak belirlenen yerlerde muhafaza altına alınacak. Mevzuatta öngörülen şartların oluşması durumunda ise araçların satış ve geri dönüşüm işlemleri ilgili hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek."

Açıklamada, alınan karara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında idari yaptırımların uygulanacağı hatırlatılarak, "Araçların kaldırılması ve muhafaza altına alınmasına ilişkin masraflar da ilgililerinden tahsil edilecek. Yürütülecek çalışmalarla vatandaşların ortak kullanım alanlarının daha etkin değerlendirilmesi, trafik akışının rahatlatılması, otopark kapasitesinin verimli kullanılması, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi, çevre sağlığının korunması ve Erzurum'un kent estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.