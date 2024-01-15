Erzurum\'da Termometreler Eksi 21\'i Gösterdi

Erzurum dondu, termometreler eksi 21'i gösterdi

ERZURUM - Termometrelerin eksi 20'nin altına düştüğü Erzurum'da ağaçlar kırağından beyaza büründü, Karasu Nehri'nin yüzeyi dondu. .

Erzurum'da kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde termometrelerin -21'i gösterdiği kent merkezinde gece -25'ler ölçüldü. Erzurum Ovası'ndan ise soğuk hava ağaçları beyaza bürüdü, Karasu Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşları çığa karşı uyaran uzmanlar yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirdi.

Bu arada belediye ve karayolları ekipleri özellikle kırsal kesimlerde yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojinin hava tahminlerine göre Erzurum yarından itibaren 2 gün kar yağışlı olacak.