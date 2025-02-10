Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 23 Kişiye İşlem

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Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden ve suç içerikli paylaşımda bulunan 23 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ocak ayında sosyal medya platformlarındaki hesaplara yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan 18, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işledikleri tespit edilen 2, Atatürk'e hakarette bulundukları belirlenen 1, müstehcenlikten 1 ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site ile hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.