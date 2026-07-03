Erzurum’da Tır Yangını: Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum- Ağrı kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Horasan ilçesi Delalhan mevkisinde Muhammet Mohammedı'nın kullandığı 70 AA 948 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Mohammedı, tırı parka çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Tırı dorseden ayıran sürücü, yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çıkan yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.