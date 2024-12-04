Erzurum\'da Trafik Denetimleri

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Erzurum'da jandarma ekipleri trafik kazalarını önlemek için yaptığı denetimlerde geçen ay 33 bin 50 aracı kontrol etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce kentte belirlenen noktalara kurulan denetim noktalarında araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde, 66 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ceza uygulanırken, 188 araç trafikten men edildi.

Ekipler, denetimlerde 256 hız, 131 emniyet kemeri, 6 alkollü araç kullanma ve 29 sürücüye de sigorta yaptırmamaktan ceza uyguladı, 6 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Ekipler, kasım ayında yaptıkları denetimlerde toplam 33 bin 50 aracı denetledi.