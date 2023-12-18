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Erzurum'da trafik denetimlerinde 2 bin 701 sürücüye ceza - Son Dakika
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Erzurum'da trafik denetimlerinde 2 bin 701 sürücüye ceza

Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 701 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, emniyet kemeri, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma gibi birçok kural ihlali tespit edildi. Ayrıca yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç kullanma, telefon kullanma, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlara da işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 701 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesildi.

Erzurum\'da trafik denetimlerinde 2 bin 701 sürücüye ceza
18.12.2023 - 13:23,
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Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 701 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 11-18 Aralık'ta il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 202 emniyet kemeri, 500 hatalı park, 674 hız, 482 ışık, 12 şerit ihlali yapan ve 12 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 14 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 101 muayenesiz araç trafikten men edildi.

Ayrıca 115 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 38 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan 551 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam 2 bin 701 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

Kaynak: AA
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Erzurum, Aralık, Son Dakika

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