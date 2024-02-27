Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzurum\'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

27.02.2024 12:42
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

F.A. idaresindeki 25 EG 489 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi'ndeki Sancak ve Şehit İbrahim Sulak caddelerinin kesiştiği kavşakta, E.D'nin kullandığı 25 ABL 604 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan bu araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 25 GD 924 ve 61 DE 719 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada sürücülerden F.A. ile yolculardan M.B.S. ve Mirseydin Akdemir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ağır yaralı olan Akdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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