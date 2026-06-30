Erzurum\'da Tüfekli Saldırı!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Lalapaşa Mahallesi Şelale Evler Sokak'taki iş yerine tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin camları kırılırken, yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.