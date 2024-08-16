Erzurum\'da tütün, makaron ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Erzurum'da tütün, makaron ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde Aşkale ilçesinde tütün, makaron ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda 1539 paket gümrük kaçağı sigara, tütünle doldurulmuş 24 bin 900 makaron, 60 bin 800 boş makaron, 39 paket tütün, 33 kilo kıyılmış tütün, bir kompresör ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ü. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.