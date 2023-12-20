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Erzurum'da Üniversite Öğrencisi Havuzda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da Üniversite Öğrencisi Havuzda Hayatını Kaybetti

Erzurum'da bulunan Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nda Alper Cihan Karabak adlı üniversite öğrencisi, yüzme dersi sırasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karabak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabak'ın Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Erzurum\'da Üniversite Öğrencisi Havuzda Hayatını Kaybetti
20.12.2023 - 14:35,
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Erzurum'da, bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu.

Büyükşehir Belediyesine ait Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'na giren Alper Cihan Karabak'ı (28), yüzme hocası suyun üzerinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, acil yoğun bakım servisi ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabak'ın Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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