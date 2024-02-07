Erzurum'da polis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da polis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum\'da polis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 343 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 783 gram skunk ele geçirildi. Firari hükümlü cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

07.02.2024 12:02
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Erzurum'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri firari hükümlü 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine üst aramasında 343 gram sentetik uyuşturucu buldukları F.N'yi (38) gözaltına aldı.

Polislerin başka bir operasyonunda ise M.A.T. (20), Ö.G. (20), R.A. (22), M.B. (21), B.B. (22) ve O.V. (26) ile "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. (28) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 783 gram skunk ele geçirildi.

Firari hükümlü cezaevine teslim edildi, 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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