Erzurum\'da vakıf medeniyeti ramazanda sofralarda yaşatılacak

Erzurum'da vakıf geleneğinin asırlardır süregelen dayanışma ruhu, ramazan ayında kurulacak gönül sofraları ve hayır organizasyonlarıyla yeniden hayat bulacak.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Kars, Erzincan ve Iğdır'da her gün binlerce kişiye iftarda yemek ulaştırılacak.

Kent merkezlerinde belirlenen noktalarda kurulacak gönül sofralarında ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaş ağırlanacak.

Ayrıca hastanelerin yoğun bakım servislerinde yakınlarını bekleyen ailelere de iftar saatinde özel olarak hazırlanan paketler dağıtılacak.

Ramazan ayı boyunca sürecek organizasyonlarla vakfiyelerin hayır şartları yerine getirilirken, paylaşma ve dayanışma kültürü de canlı tutulacak.

Bunun yanı sıra kentte ilk kez açılacak Kutsal Emanetler Sergisi ile ramazanın manevi atmosferi daha da güçlendirilecek.

"Nene Hatun Sofrası kuracağız"

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, ramazan ayı içinde gerçekleştirilecek çalışmaların tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Bölgeye bağlı 7 ilde 10 bin kişiye sofra kuracaklarını ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"16 noktada iftarımız olacak. Erzurum özelinde Nene Hatun Sofrası kuracağız. Bir lokantada Nene Hatun Sofrası adını verdiğimiz soframızda, öncelikle ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz yavrularımız olmak üzere her kesimden vatandaşımızı ağırlayacağız. Vakıf medeniyeti kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan hizmet eden, bu mantık üzere kurulmuş bir medeniyet. Biz vakıf medeniyetini tüm yönleriyle ramazanın bereketiyle birleştireceğiz. Vakfiyeleri doğrultusunda biz de insanımıza vatandaşımıza hizmet etmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız."

Uslu, ayrıca ramazan ayı boyunca kentte bulunan hastanelerin yoğun bakım servislerinde hastalarını bekleyen hasta yakınlarına da iftar paketi ulaştıracaklarını anlattı.

Kutsal emanetler 3 gün boyunca Erzurum'da sergilenecek

Devlet-millet işbirliğiyle bu hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenecek olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Kutsal Emanetler Sergisi'ni açacağız. 20-21 ve 22 Şubat tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nin fuaye salonunda, çok çok özel ürünlerin sergileneceği Kutsal Emanetler Sergisi'ni de inşallah bu yıl ramazan ayında ilk kez Erzurum'da açmış olacağız. Ramazan olması dolayısıyla iftardan sonra saat 10'a, 11'e kadar açık olacak. Ramazanın maneviyatına pozitif manada destek olabilecek bir organizasyon olarak halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz."