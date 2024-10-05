Erzurum'da Vefa Duvarı Projesi - Son Dakika
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Erzurum'da Vefa Duvarı Projesi

Erzurum\'da Vefa Duvarı Projesi

Palandöken Gençlik Merkezi, spor camiasına hizmet verenlerin portrelerini stadyum duvarına çizdi.

05.10.2024 13:35
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ERZURUM Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi eğitmenleri, çeşitli spor dallarında başarılı hizmetler veren idareci ve sporcuların portrelerini, 3 Temmuz Stadyumu'nun duvarına çizdi. Palandöken Gençlik Merkezi resim eğitmeni Nur Arfat, "Erzurum spor camiasına hizmet vermiş ve hayatını kaybetmiş futbolcularımız anısına bu projeyi hazırladık" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Vefa Duvarı Efsanelerin Portreleri' projesi hazırlandı. Erzurum'da çeşitli spor dallarında başarılı hizmetlere imza atan ve hayatını kaybeden 11 idareci ve sporcunun portreleri, amatör liglerin oynandığı 3 Temmuz Stadyumu'nun duvarına çizildi. Palandöken Gençlik Merkezi eğitmenleri Nur Arfat, Emrah Özer, Beyzanur Tapan ve Ümit Koç, film şeridi haline getirdikleri duvara, Erzurumspor'un 1972-73 sezonunda namağlup şampiyon olan kadrosundaki kaleci Ersin Kayalp ile Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyerek 6 Şubat depremlerinde vefat eden Erzurumlu Burhanettin Sever'in de aralarında yer aldığı isimlerin portrelerini resmetti. Yaklaşık 1 haftadan beri aralıksız çalışan eğitimciler, Burhanettin Andiç, Necati Kishalı, Osman Eygü, Rahmi Dadalı, Hadi Vuraler, Ersin Kayalp, Hüseyin Bezdim, Ömer Yüncü, Mümtaz Gacır ve Burhanettin Sever'in yer aldığı vefa duvarını amatör liglerin başlangıcına yetiştirmeyi hedefliyor.

Palandöken Gençlik Merkezi'nin resim eğitmeni Nur Arfat, "Palandöken Gençlik Merkezi eğitmenleri olarak yaklaşık 1 haftadır 'Vefa Duvarı Efsanelerin Portreleri' projemiz için çalışıyoruz. Gerek sporcu gerekse idareci olarak Erzurum spor camiasına hizmetler vermiş ve hayatını kaybetmiş sporcularımız anısına hazırladığımız bir proje. Projemizde film şeridinin içine portreleri resmediyoruz. Projemizin açılışını amatör futbol sezonunun açılışına yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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