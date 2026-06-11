Erzurum'da Yaban Keçisi Envanteri Açıklandı - Son Dakika
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Erzurum'da Yaban Keçisi Envanteri Açıklandı

11.06.2026 11:52
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Erzurum'da yapılan çalışmalarda 2,722 yaban keçisi ve 92 dağ keçisi kaydedildi.

Erzurum'da yaban hayatına yönelik envanter çalışmalarında 2 bin 722 yaban keçisi ile 92 çengel boynuzlu dağ keçisi kayıt altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında yaban keçilerinin fotokapan, dijital tasma ve dron destekli sistemlerle takip edildiği belirtilen açıklamada, yapılan sayımlarda kent genelinde 2 bin 722 yaban keçisi ve 92 çengel boynuzlu dağ keçisinin kayıt altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, av döneminde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 120 avcı hakkında 2 milyon 265 bin 315 lira idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi.

Kış aylarında yaban hayvanlarının beslenmesine destek amacıyla doğaya 3 bin 610 kilogram yem bırakıldığı ifade edilen açıklamada, sokak hayvanlarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de belediyelere hayvan bakım evi, doğal yaşam alanı ve kısırlaştırma çalışmaları kapsamında 3 milyon 332 bin 950 lira destek sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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