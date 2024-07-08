Erzurum'da Yabani Dağ Keçileri Sarp Kayalıklarda Görüntülendi

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Erzurum'da yabani dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Erzurum- Artvin karayolu üzerinde sarp arazide otlayan yabani dağ keçileri, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

Sabah saatlerinde keçilerin varlığını fark eden sürücüler, araçlarını durdurarak bu eşsiz manzarayı izledi. Doğal yaşamın en güzel örneklerinden biri olan dağ keçileri, sarp kayalıklarda zarif hareketleriyle dikkat çekti. Vatandaşlar, nadir görülen bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Uzundere ilçesi, zengin doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile bilinirken, bu tür görüntüler doğa severler için büyük bir cazibe oluşturuyor. Yetkililer, bölgenin ekosisteminin korunması ve yabani hayvanların doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğal hayatın korunması ve bu tür görüntülerin devam edebilmesi için vatandaşların duyarlı davranması büyük önem taşıyor.