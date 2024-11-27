Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı Havalimanı Uçuşlarını Etkiliyor

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ERZURUM'u son 3 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Havalimanı'nda pist temizleme çalışmaları 24 saat aralıksız sürdürülüyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışının etkisi altına giren Erzurum beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının kent merkezinde 40, kırsalda ise 60 santimi bulduğu Erzurum'da karla mücadele hava alanında aralıksız sürdürülüyor. Yağış nedeniyle uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli personeli pistte kar temizleme çalışmalarına başladı. Erzurum Hava Limanı'nda görevli 31 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi 20 ileri teknoloji araçla buz önleyici sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 24 saat görev yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle dün Kars ve Van bugün de 2 Van uçakları ilgili Havalimanlarına inemediklerinden dolayı Erzurum Havalimanı'na iniş yaptılar.

Haber - Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,