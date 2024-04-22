Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'ta temizlendi - Son Dakika
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Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'ta temizlendi

Erzurum\'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars\'ta temizlendi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir şantiye alanında zifte bulanmış halde bulunan 10 köpek yavrusu, Kars'taki hayvan rehabilitasyon merkezinde temizlendi. Hayvanseverler tarafından bir şantiye alanında zifte bulunan köpek yavruları, Kars'ta bulunan Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkez görevlileri tarafından özel müdahaleyle ziftten arındırılan köpek yavruları, şu anda merkezde bakımları yapılarak yaşamlarına devam edecekler.

22.04.2024 15:43
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir şantiye alanında zifte bulanmış halde bulunan 10 köpek yavrusu, Kars'taki hayvan rehabilitasyon merkezinde temizlendi.

Hayvanseverler tarafından bir şantiye alanında zifte bulanan 10 köpek yavrusunun bulunduğu haberini alan Mutlu Patiler Derneği üyeleri harekete geçti.

Köpek yavruları, Kars'ta Susuz Belediyesi ve Mutlu Patiler Derneğinin ortak çalışma yürüttüğü Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkez görevlilerince köpek yavruları, özel müdahaleyle ziftten arındırıldı.

Veteriner hekim Furkan Uluman, AA muhabirine, ihbar üzerine köpekleri Kars'a getirdiklerini ifade ederek, "Öncelikle ihbarın gelmesiyle hayvanları hayatta tutmaya çalıştık, zifti temizlemek için ayçiçek, zeytin yağı ve bulaşık deterjanı kullandık. 4 yavrumuz tamamen zifte bulanmış diğer 6'sı daha iyi durumdaydı, 8 kişiyle gece saatlerine kadar zifti temizledik. Şu anda köpekler bizimle kalacak, daha huzurlular." diye konuştu.

Veteriner tekniker Türkü Doğa Demirci ise 10 köpek yavrusunun ziftten arındırıldığını belirterek, "Erzurum'dan gelen canları 3 gündür yıkıyoruz, genel durumları şu anda iyi. Bakımlarını üstlendik. Bundan sonra bizimle yaşayacaklar." dedi.

Kaynak: AA

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