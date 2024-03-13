Erzurum\'da zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.