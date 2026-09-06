Erzurum'daki iş yeri yangınında işverenin asli kusurlu olduğu gerekçeli kararda belirlendi

Erzurum'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin davanın gerekçeli kararında "iş yeri sahibinin olayda tek ve asli kusurlu olduğu" belirtildi.

Yakutiye ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde 17 Ocak'ta saat 12.30'da bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında, Musa Coşkan ve Serhat Kısa'nın hayatını kaybetmesi, 6 kişinin ise yaralanması üzerine kamu davası açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında toplanan deliller sonucu iş yeri sahibi Muzaffer Ş. (65) hakkında 27 Ocak'ta iddianame hazırlandı.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Ocak'ta iddianamenin kabul edilmesinin ardından 5 Şubat'ta hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Muzaffer Ş, ilk duruşmada, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muzaffer Ş'nin kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, pişmanlığı, mağdurların maddi manevi zararlarının karşılanmış olması ve mağdurların şikayetinin bulunmamasını göz önüne alan mahkeme heyeti, hapis cezasını 1520 gün karşılığı olarak 228 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Mahkeme heyeti, "sıfır gecikmeli yargı" kapsamında kısa sürede sonuçlanan davada gerekçeli kararını açıkladı.

Gerekçeli karardan

Gerekçeli kararda, mağdurların sanık Muzaffer Ş'den şikayetçi olmadıklarını, maddi ve manevi zararlarının karşılandığını beyan ettikleri belirtildi.

Sanık Muzaffer Ş'nin savunmasında, atölyede bilmedikleri bir nedenle patlama olduğunu, bugüne kadar karşılaşmadıkları bir durum olduğunu anlatarak tahliyesini ve beraatini talep ettiği belirtilen kararda, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasında Muzaffer Ş'nin asli kusurlu olduğu tespit edildiğinden "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini istediği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, yangında iş yeri çalışanları Salih Palo, Enes Utku, İbrahim Utku, Selçuk Yalçın, Berat Yıldırım ve Muharrem Döner'in yaralanmalarıyla ilgili "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçu yönünden şikayet yokluğu nedeniyle ve iş yerinin bitişiğinde bulunan iş yerlerinde meydana gelen zarara ilişkin "Taksirle yangına neden olmak" suçu yönünden ön ödeme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

"Taksirli hareketleri neticesinde iki kişinin ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır"

Gerekçeli kararda şunları kaydedildi:

"Olay günü gerçekleşen iş yeri yangınında düzenlenen bilirkişi raporuyla sabit olduğu üzere sanığın işveren olarak iş yerindeki ilgili tehlikeleri ve riskleri önlemek adına gerekli önlemleri almadığı, riskleri ve kazaları ortadan kaldırmak için gereken dikkat ve özeni göstermediği, dolayısıyla sanığın meydana gelen iş kazası olayında tek ve asli kusurlu olduğu, olayda vefat eden kişilerin ölümünün iş yerinde çıkan yangından kaynaklı olarak gerçekleştiği, bu kapsamda iş yerindeki asma katın taşıyıcı unsurlarının zaman içerisinde deformasyona uğrayarak yıkılması sonucunda asma kat üzerinde bulunan talaş tozlarının ortama yayılması, toz bulutu oluşturması ve yıkılma sırasında meydana gelen statik elektriklenmenin bu toz bulutunu alevlendirmesi ile patlama ve buna bağlı olarak meydana çıkan yangına ilişkin sanığın yetkilisi olduğu iş yerinde işveren sıfatıyla ve kanun hükümleri kapsamında iş yerinde riskleri ve kazaları ortadan kaldırmak için gerekli olan tedbirleri almayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve tek-asli kusurlu olarak taksirli hareketleri neticesinde gerçekleşen iş kazası sonucu iki kişinin ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır."

Kararda, "Bu nedenle sanığın üzerine atılı taksirle öldürme suçunu işlediği sabit olmakla sanığın sübut bulan eylemine uyan taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan suçun işleniş şekli, sanığın olayda asli kusurlu olması, iki kişinin ölümüne sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak temel cezada alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanığın takdiren ve teşdiden hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.