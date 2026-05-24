Erzurum'daki Tortum Şelalesi'ne Bayram Daveti
Erzurum'daki Tortum Şelalesi'ne Bayram Daveti

24.05.2026 15:10
Vali Baruş, UNESCO'ya aday Tortum Şelalesi'ni ziyaret ederek bayramda bölgeye davet etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'ni ziyaret edip bayram tatilini bölgede geçirmek isteyenleri davet etti.

Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan şelale, karların erimesi ve yağmurların etkisiyle coşkun dönemlerinden birini yaşıyor.

Eşsiz manzarası ve doğal yapısıyla öne çıkan şelaleye gelen Vali Baruş, cep telefonuyla doğal güzellikleri görüntüledi.

Çevredeki dağlarda biriken karların erimeye başladığını, şelalenin en güçlü akış dönemlerinden birini yaşadığını belirten Baruş, "Şelaledeki coşkun akışın birkaç hafta daha devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde vatandaşları bölgeyi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suyun gücüne işaret eden Baruş, şunları kaydetti:

"Saniyede yaklaşık 400 metreküp debiyle akan suyun oluşturduğu güç hayranlık uyandırıyor. Yaklaşık 48 metreden dökülen, 22 metre genişliğe ulaşan şelalenin gökyüzünde oluşturduğu gökkuşağı eşsiz görüntüler oluşturuyor. Tortum Şelalesi, Erzurum'un doğa harikalarından birisi. Dolayısıyla vatandaşlarımız bölgede aileleriyle vakit geçirip doğanın huzurunu yaşayacağı bir yer."

Vali Baruş, ziyaret kapsamında Tortum Gölü üzerinde tekne turu yaparak bölgedeki diğer farklı doğal güzellikleri yerinde inceledi.

Göl üzerine kurulan cam terası da gezen Baruş, bölgenin eşsiz manzarasını farklı bir açıdan seyretme imkanı buldu.

Baruş'a ziyarette Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy eşlik etti.

Kaynak: AA

