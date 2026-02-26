Erzurum'dan 20 Bin Aileye Gıda Yardımı - Son Dakika
Erzurum'dan 20 Bin Aileye Gıda Yardımı

26.02.2026 22:04
Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını duyurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20 bin aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını bildirdi.

Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Hayır Çarşısı Projesi ile vatandaşlara yardım ettiklerini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Hayır Çarşısı Projemiz ile geçtiğimiz günlerde 10 bin ailemizi sevindirmiştik. Şimdi ise 20 bin ihtiyaç sahibi hemşehrimize gıda yardımında bulunarak dayanışmamızı daha da büyüttük. Ayrıca gıda desteğinin yanı sıra eşya ve giyim yardımlarımızı da titizlikle sürdürüyoruz. 65 yaş üstü, geliri olmayan büyüklerimizi de unutmuyor, ramazan ayında iftarlıklarını kapılarına kadar götürüyoruz. Ramazan öncesi başlattığımız günde iki öğün sıcak yemek ikramımız ise yılın 365 günü devam edecek. Bizim anlayışımızda belediyecilik sadece yol yapmak değil, gönül yapmaktır. Erzurum'da hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: AA

