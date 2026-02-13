Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika
Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli

13.02.2026 17:44
Kadınlar kermesten elde ettikleri 240 bin liralık geliri Gazze'ye ulaştırmak için bağışladı.

Erzurum'da bir araya gelerek kermes düzenleyen kadınlar, elde ettikleri yaklaşık 240 bin liralık geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'a teslim etti.

Palandöken Kızılay Şubesi'nde, Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınların kermeste elde ettikleri gelirin Gazzelilere gönderilmesi için program düzenlendi.

Dernek başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay, gazetecilere, dernek olarak 40 yılı aşkın süredir hizmet ettiklerini söyledi.

Derneğin kültür ve eğitimin yanında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Oktay, "Mekke bizim aklımız, Medine bizim kalbimiz, Kudüs bizim gönlümüzdür. Dolayısıyla Filistin toprakları öteden beri Türk milletinin, bütün İslam dünyasının dikkatini çeken bir yerdir ve sürekli olarak gönlümüz yani Kudüs dağlanıyor. Sapkın ve azgın insanlar sürekli olarak orada soykırım yürütüyor." dedi.

Bölgede son günlerde bir ferahlama olduğunu hatırlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Biz de bunu bir fırsat olarak değerlendirdik. Gazzelilere bir nebze de olsa yardım edelim dedik. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak gücümüz yok ama bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda, gönüllerimizi onlarla paylaşma açısından böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Derneğimize üye hanımlarımız bir kermes düzenlediler. Bu kermes çerçevesinde yaklaşık 240 bin lira gelir elde edildi ve o gelirin tamamını Gazzelilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay üzerinden Gazze'ye göndermeye karar verdik."

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ise Oktay'dan gelen teklifin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Malum Gazze kanayan yaramız. Şu an gerçekten orada yaşam şartları çok zor, insanlar gerçekten eziyet altında. Biz buradan bir nebzede olsa elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaları ardından, 240 bin liralık temsili çek, Oktay tarafından Çiçek'e teslim edildi.

Kaynak: AA

