Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı
23.03.2026 16:11
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bayramda şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bayramda şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Onur Karaburun, eşi Aynur Karaburun ile kentteki bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip bayramlarını tebrik etti.

Kayseri Emniyeti'nde görevliyken 2021'de panzerin devrilmesiyle şehit olan polis memuru Zafer Şeker'in ailesini ziyaret eden Karaburun, ardından Balıkesir'de 2021'de operasyonda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ailesiyle bir araya gelip bayramlarını kutladı.

Daha sonra 2015'te FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'da geçici görevdeyken şehit olan özel harekat polisi Murat Ellik'in ailesinin bayramını kutlayan Karaburun, İzmir'de 2019'da trafik kazasında şehit olan trafik polisi Tahir Kaltar'ın ailesini de unutmadı.

Bingöl'de 2022'de mühimmat sevkiyatında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli ile 2023'te Bitlis'te görev yaparken kazara vurularak şehit olan Ertuğrul Kırık'ın ailelerini de ziyaret eden Karaburun, ailelerin bayramlarını kutladı.

Karaburun, 1995'te Siirt'te teröristlerle gerçekleşen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ensar Kemaloğlu ile 1992'de Mardin'de çatışmada şehit olan Mehmet Keskin'in ailelerini de ziyaret edip bayramlarını tebrik etti.

Son olarak Kars'ta 2012'de şehit olan Murat Yıldırım ile 1994'te Iğdır'da şehit olan Abdulkadir Batıbeyi'nin yakınlarıyla bir araya gelen Karaburun, ailelerin bayramlarını kutladı.

Karaburun, ziyaret ettiği şehit aileleriyle sohbet etti, karşılaştığı çocuklara hediye ve bayram harçlığı verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
