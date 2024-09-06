Erzurum Havalimanı'nda Bomba İhbarı - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı'nda Bomba İhbarı

Erzurum Havalimanı'nda Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait uçağın kabin bölümündeki aramalar tamamlandı. Bomba imha uzmanları bagaj kısmında aramalarını sürdürüyor. Uçaktaki yolcular ve mürettebat güvenli alana yerleştirildi. Uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacak.

06.09.2024 22:49
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KABİNDE ARAMA TAMAMLANDI

Erzurum Havalimanında güvenli bölgeye alınan Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait uçağın kabin bölümündeki aramalar tamamlandı. Ekipler, bagaj kısmında aramasını sürdürüyor. Havalimanında çalışmaları takip eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bomba imha uzmanlarının aramalarını sürdürdüğünü belirten Vali Çiftçi, "Bildiğiniz üzere Hindistan-Air Vistara Havayollarına ait Mumbai- Frankfurt seferini yapan UK27 sefer sayılı yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştır. Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebat yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilmiş ve güvenli alana yerleştirilmiştir. An itibariyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanlarımız arama çalışmalarına devam etmektedir. Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup, bagaj kısmındaki arama/tarama çalışmalarına geçilmiştir" denildi.

'GÜNLÜK UÇUŞ SÜRELERİNİ TAMAMLADILAR'

Hindistan uçağının seferiyle ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, mesajında şunları ifade etti:

"Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar. Bu yüzden arama/ tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra, uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır. Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklinde yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup- olmadığı tespit edildikten sonra, havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir."

Bu arada Erzurum'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması gereken uçak seferlerinin ertelenmesi nedeniyle yolcular otellerde ve Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde misafir ediliyor.

Kaynak: DHA

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