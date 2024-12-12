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Erzurum Karla Kaplandı

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü. Şiddetli kar, trafikte aksamalara neden olurken, ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

12.12.2024 22:06
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Erzurum beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ettiriyor.

Birkaç gündür soğuk ve sisli havanın etkili olduğu Erzurum'da kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere bölgeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Zaman zaman trafikte aksamalara neden olan kar yağışı sonrası başta belediyeler olmak üzere Karayolları ve diğer ekipler yolların trafiğe açık olması için karla mücadelelerini sürdürüyor. Bu arada meteoroloji verilerine göre Erzurum'da en düşük sıcaklık Tekman İlçesi Hacıömer Köyü'nde -14,2 olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve bağlı ilçelerde 15 Aralık Pazar gününe kadar kar yağışı devam edecek. Sıcaklar ise mevsim normallerine düşecek.

Kaynak: İHA

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