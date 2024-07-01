Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre bugün ve yarın için öğle ve akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin güncel duyurusuna göre bugün ve yarın için öğle ve akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.