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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10-12 derece ölçüldü. Yollar, kaldırımlar ve şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını temizlemek için camları kazıdı veya üzerine battaniye örttü. Belediye ekipleri kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kars Çayı'nın bazı bölümlerinde buz tabakaları oluştu ve ağaçlarda buz sarkıtları görüldü. Ardahan'da da araç, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Soğuk Hava Etkili Oluyor
20.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:02
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu.

Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi, bazıları da araçlarını üzerine örttüğü battaniye ile soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü Kars'ta da gölet ve bazı sulak alanlar dondu.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümlerinde buz tabakaları oluştu.

Bu arada bir çeşmeden sızan su, bitişiğindeki ağaçta buz sarkıtları oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de araç camları, doğalgaz bacaları ve çeşmeler buz tuttu. Bitkiler ve ağaçlar kırağı tutarken, dereler buzla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Araç, ev ve iş yerlerin camları buzla kaplandı.

Kaynak: AA
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