Erzurum Olimpiyat Parkı'ndaki çocuklar TRT Sinema Tırı ile animasyon izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Olimpiyat Parkı'ndaki çocuklar TRT Sinema Tırı ile animasyon izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Olimpiyat Parkı\'ndaki çocuklar TRT Sinema Tırı ile animasyon izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında Erzurum Olimpiyat Parkı'na gelen TRT Sinema Tırı'nda çocuklar TRT'nin sevilen animasyonlarını izledi. Vali Aydın Baruş da tırı ziyaret ederek çocuklarla buluştu; milli ve manevi değerlere uygun, eğitici yapımların önemine dikkati çekti.

Erzurum'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, kentteki Olimpiyat Parkı'na geldi.

Çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu. Vali Aydın Baruş da tırı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Baruş, TRT'nin milli ve manevi değerlere uygun ürettiği film ile animasyonların, çocukların eğitimi ve geleceğe hazırlanması açısından önem taşıdığını söyledi.

Çocukların televizyon, sosyal medya ve farklı mecralar aracılığıyla çok sayıda içerikle karşı karşıya kaldığını belirten Baruş, eğitici, bilgilendirici ve geleceğe yön verecek yapımların gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Baruş, yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatErzurumKültürGüncelSinemaAydınTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşında kendi işinin patronu oldu Devletten 1,5 milyon TL destek aldı 22 yaşında kendi işinin patronu oldu! Devletten 1,5 milyon TL destek aldı
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 18:24:04. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Olimpiyat Parkı'ndaki çocuklar TRT Sinema Tırı ile animasyon izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei