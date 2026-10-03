Erzurum Palandöken\'de 2 kızıl tilki en alt piste inip yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum Palandöken'de 2 kızıl tilki en alt piste inip yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken 2 kızıl tilki kayak merkezinin en alt pistine kadar indi. Oteller bölgesi ve araçların arasında yiyecek arayan tilkiler görüntülendi, ardından bölgeden uzaklaştı.
Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi.
Tilkiler, oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülendi.
Bir süre bölgede gezinen tilkiler, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?