Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Mayıs Ayında Kar Yağışı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Mayıs Ayında Kar Yağışı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde mayıs ayında etkili olan kar yağışı, Palandöken'i beyaza bürüdü. Yağışlar nedeniyle ulaşım yollarında aksamalar yaşandı. Meteoroloji ise bölgede kuvvetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları konusunda uyarıda bulundu.

06.05.2024 22:11
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Palandöken beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak kar yağışı, yüksek kesimlerde lapa lapakara dönüştü. Palandöken'i tamamen beyaza bürüyen kar yağışı ulaşım yollarını da zaman zaman olumsuz şekilde etkiledi.

Meteoroloji vatandaşları yağışlar konusunda uyarırıken, "Erzurum ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Mayıs Ayında Kar Yağışı - Son Dakika
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