Erzurum-Rize sınırındaki yaylalar doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Erzurum-Rize sınırındaki yaylalar doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum-Rize sınırındaki yaylalar doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum-Rize sınırındaki Zorni, Dayisor ve Sırtın yaylaları, muhteşem doğası, zengin bitki örtüsü ve gölleriyle doğaseverler için doğal güzellik sunuyor. Bölge, dağcılık sporu, trekking ve kamp için uygun ortamlar sağlarken, fotoğraf sanatçıları için de etkileyici kareler sunuyor. Ayrıca bozayı ve yaban keçileri gibi vahşi hayvanlar da bölgede görülebiliyor. Doğaseverler İspir'in muhteşem doğasını keşfetmeye davet ediliyor.

04.06.2024 10:51
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Erzurum- Rize sınırındaki zirvelerde yer alan yaylalar, eriyen kar sularının da coşmasıyla oluşan muhteşem doğası, zengin bitki örtüsü ve gölleriyle doğaseverlerce keşfedilmeyi bekliyor.

İspir ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Zorni, Dayisor ve Sırtın yaylaları, Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri ve tertemiz havası ile doğal güzellik sunuyor.

Doğanın derin sessizliğinin eriyen kar sularıyla bozulduğu zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ile kamp için uygun ortamlar vadediyor.

Gökyüzünün bulutlu olduğu durumlarda göl yansıması ile etkileyici fotoğrafların çekilebildiği bölgeler, fotoğraf sanatçılarının da vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde dolaşan bozayı ile yaban keçileri de maceraseverlerce kaydedildi.

"Doğaseverleri İspir'in muhteşem doğasını görmeye davet ediyorum"

Doğaseverlerden Bülent Erkan, AA muhabirine, eriyen kar sularının coşması ve rengarenk açan çiçekler eşliğinde doğa turu yaptıklarını söyledi.

Bölgede birbirinden güzel doğa güzelliklerinin bulunduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla güzel havada hoşca vakit geçirdik. Zaman zaman sis ve yağmur vardı. Muhteşem doğa fotoğrafları çektik. Doğa gezisi esnasında karşımıza 4 bozayı da çıktı. Onları da görüntüleme fırsatı bulduk. Doğaseverleri İspir'in muhteşem doğasını görmeye davet ediyorum. Buraya gelerek eriyen kar sularını içip doğadaki çeşitli güzellikleri fotoğraflayın. Bu harika havayı sizler de soluyarak güzelce vakitler geçirin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum-Rize sınırındaki yaylalar doğaseverler için keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

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