Erzurum-Tekman Yolu Kar Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
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Erzurum-Tekman Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum-Tekman yolu 20.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.

20.01.2025 00:47
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Erzurum- Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Erzurum-Tekman (Palandöken) dağ yolunun 10 ile 55 kilometreleri arasındaki mesafe, kar ve tipi nedeniyle 20.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum-Tekman Yolu Kar Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

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