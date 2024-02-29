Erzurum'un Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metreyi aştı

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Kar kalınlığı 3 metreyi aştı

ERZURUM - Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken, Aşkale'nin Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

Bu yıl fazla bölgede kar yağmamasına rağmen köyde kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

İnsanların genelde tarım ve hayvancılık yaptığı köyde kış mevsiminde yağan kar, hayatı birçok noktada zorlaştırıyor.

Kar kalınlığı yanı sıra havanında çok soğuk olmasından dolayı yaz aylarında bile birçok noktada kar görmek mümkün.

Düzyurt köyü Türkiye'nin ve Erzurum'un 2 bin 405 metre ile en yüksek rakımına sahip yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Aşkale'ye 19 kilometre mesafede olan köyde çok kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda sık sık aksamalar meydana geliyor.

Vatandaşlar ise köy ile dış hayatın bağının kesilmemesi için yetkililerden köylerine verici yapılmasını talep ediyor.