Erzurum'un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi Panayır sona erdi: 50 sporcu ve üç günlük macera dolu etkinlik - Son Dakika
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Erzurum'un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi Panayır sona erdi: 50 sporcu ve üç günlük macera dolu etkinlik

Erzurum\'un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi Panayır sona erdi: 50 sporcu ve üç günlük macera dolu etkinlik
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Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca bisiklet, rafting ve trekking branşlarında yapılan mücadelelerle sona erdi. Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, organizasyonun İspir'i doğa ve macera sporlarının merkezi yapma hedefini vurgulayarak, turizmin büyütülmesi ve esnafın kazancının artırılması için birlikte yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Erzurum'un İspir ilçesinde çok sayıda etkinliği barındıran "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" sona erdi.

Erzurum Valiliği himayesinde, İspir Belediyesi koordinasyonunda Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ve PalanExtreme Organizasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 50 sporcu üç gün boyunca bisiklet, rafting ve trekking branşlarında mücadele etti.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda çok sayıda yerel ve ulusal sanatçı sahne aldı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, organizasyonun İspir'in geleceği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Üretken belediyecilik şehrin sahip olduğu değerleri turizme, ekonomiye ve geleceğe kazandırmaktır. Birlikte yönetim ve bütüncül yaklaşım anlayışımızla kamu kurumlarımızı, esnafımızı, derneklerimizi, vatandaşlarımızı ve sporcularımızı aynı hedefte buluşturuyoruz." dedi.

Coşkun, panayır kapsamında düzenledikleri PalanExtreme etkinliğiyle Çoruh Vadisi, Kaçkarlar ve Yedigöller'i Türkiye'nin ve dünyanın dikkatine sunduklarını belirterek, "Hedefimiz İspir'i doğa ve macera sporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Turizmi büyütmek, esnafımızın kazancını artırmak ve göçün tersine çevrilmesine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi Panayır sona erdi: 50 sporcu ve üç günlük macera dolu etkinlik - Son Dakika

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