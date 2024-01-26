Erzurum\'un kırsal mahallelerinde kış mevsimi zorlu geçiyor

Erzurum'un kırsal mahallelerinde kış mevsiminde yaşam zorlu geçiyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü karla kaplı kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, çetin kış şartları nedeniyle genellikle bu mevsimde il merkezine taşınıyor.

Kışın sadece besicilikle geçimini sağlayan vatandaşların yaşam sürmeye devam ettiği kırsal mahallelerde sessizlik hakim oluyor.

Gün boyu hayvanlarının bakımlarını yapan ve ihtiyaçlarını gideren besiciler, kar ve soğuk havada geçim kaynakları hayvancılığı tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Kasım Laçin, AA muhabirine, sabah büyükbaş hayvan bakımlarının yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.

Öğleden sonra da yine sabah olduğu gibi hayvanlara yem ve su verdiklerini ifade eden Laçin, "Hayvanlarımızla bu şekilde kışı geçirmeye çalışıyoruz. Koşullarımız biraz zor ama mecbur idare etmemiz lazım. Hayvanları suya götürüp getiriyoruz. Nisan gibi dışarıya çıkacaklar." diye konuştu.

Habip Laçin de sabah 07.00'de ahıra girdiklerini belirterek, "Hayvanların otunu veriyoruz ve sonra suya bırakıyoruz. Kuruna gidip geliyorlar. Ahırı temizledikten sonra evimize gidiyoruz. Boş vakitlerimizde arkadaşlarla çay içiyoruz, dinleniyoruz. Öğleden sonra bir daha hayvanlara bakıyoruz. Yazın, kışa göre daha zor oluyor. İş çok oluyor. Kışın sadece hayvanlarla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da lise öğrencisi olan 14 yaşındaki Muhammet Emin Gülüm de sömestr tatilini hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ederek geçirdiğini anlattı.