Erzurum'un Oltu ilçesinde 63 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde, çeşitli suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl hapis cezası bulunan Durkaya K'nin (37) ilçe merkezinde bir iş yerinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla bu hükümlüyü yakaladı.

Durkaya K, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.