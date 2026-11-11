Erzurum'un Oltu ilçesinde halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun adı caddeye verildi - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun adı caddeye verildi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde halk ozanı Yusuf Polatoğlu için düzenlenen anma programında Karabekir Mahallesi'ndeki bir caddeye adı verildi. Programda sanatçı Uğur Işılak da yer aldı; şiirler okundu, türküler seslendirildi ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi hediye takdim etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma programında ilçedeki bir caddeye Ozan Yusuf Polatoğlu'nun adı verildi.

Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen cadde açılışının ardından düzenlenen anma programına sanatçı Uğur Işılak'ın yanı sıra Yusuf Polatoğlu'nun anısına şiirler okundu, dinletiler gerçekleştirildi ve türküler seslendirildi.

Programa, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kılbaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Oltu eski Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Çelebi tarafından gerçekleştirilen hediye takdimi ve türkü dinletisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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